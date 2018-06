Dissequestrato il cantiere di piazza XI febbraio, possono riprendere i lavori

Riapre il cantiere e riprendono i lavori di riqualificazione di piazza XI Febbraio e nel quartiere interessato dai lavori di ammodernamento strade, chiuso dal 10 aprile scorso a seguito di un sopralluogo eseguito dal personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di Lavoro) della Asl Ba.

Ne dà notizia Palazzo di città in una nota ufficiale. L’istanza di revoca del sequestro è stata accolta dal Pm Simona Merra, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che ha disposto il dissequestro del cantiere e delle altre aree interessate dai lavori, avvenuto questa mattina.



Già nei giorni successivi al sequestro, il Gip presso il Tribunale di Trani aveva autorizzato l’esecuzione di una serie di opere di messa in sicurezza del cantiere, che sono poi state eseguite: nei primi giorni di giugno gli stessi ispettori dello Spesal in un sopralluogo avevano acquisito la necessaria documentazione, finalizzata alla verifica dell’adempimento delle prescrizioni e propedeutica al dissequestro del cantiere messo in sicurezza.

Riapre quindi il cantiere per i lavori di riqualificazione, cominciati proprio alla fine dello scorso mese di febbraio nell'ambito dei lavori di ammodernamento delle strade urbane dell'ampio settore compreso tra Via Paolucci e Via Don Minzoni. Il progetto prevede lavori di riqualificazione e infrastrutturazione dell'intera piazza, snodo cruciale del quartiere a ridosso della Stazione e oggetto di specifica attenzione per la presenza della scuola elementare e Materna "Cesare Battisti".

«Piazza XI Febbraio - commenta l'Ente - sarà a brevissimo una vera e propria piazza con tanto di attrezzature e sistemazione della viabilità, del verde, dell'arredo urbano, della pubblica illuminazione e fognatura pluviale».

«L’intento dell’Amministrazione Comunale - dichiara il sindaco - è migliorare le infrastrutture come in questo caso, interpretando un sentito bisogno della collettività per la sistemazione di questo slargo urbano. Si tratta di dare dignità e decoro a piazza XI Febbraio e anche alle strade di quel quartiere, nel rispetto delle esigenze più avvertite dai cittadini. Riteniamo che il completamento di questi lavori risulterà gradito e funzionale ai residenti e fruitori».