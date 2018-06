Ci risiamo. Anche questa volta la pioggia ha trasformato in "fiumi" le strade della nostra città.

Non sono tardate ad arrivare le foto scattate dai lettori di CoratoLive.it e inviate in redazione tramite whatsapp al numero 389 2170178.

Le prime immagini sono quelle di via Palermo, la stessa strada in cui due anni fa "spuntò" un canotto durante l'ennesimo temporale. La situazione non è molto diversa in via Ruvo, via Gravina, via Castel del monte, via Trani e parte dell'extramurale.

Traffico in difficoltà anche a causa del non funzionamento di alcuni semafori. Su via Castel del monte, nei pressi del ponte, un'auto è rimasta bloccata al centro della carreggiata: con l'acqua all'altezza delle caviglie, la persona a bordo è stata costretta a scendere per scongiurare il peggio.