Ancora un’auto in fiamme, questa volta in viale IV novembre all’angolo con via Luigi Tarantini.

Le fiamme hanno avvolto una Daewoo Matiz parcheggiata a pochi metri dalla sede della cooperativa Rosiba, un centro che si occupa di persone con disabilità.

L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto dal distaccamento di Corato, ha impedito che il veicolo venisse completamente distrutto. Sul posto anche gli uomini della Polizia di Stato.

Ancora da chiarire la causa che ha provocato l’incendio.