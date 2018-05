Ruba gioielli per un valore di 3mila euro e scappa, in manette un 35enne

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione Corato hanno arrestato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di furto con destrezza.



I fatti, così come ricostruiti dai Carabinieri, si sono svolti per strada. L’uomo ha spiato per alcuni minuti una anziana coratina di 86 anni che si trovava a bordo della sua Fiat Panda. Appena la donna si è distratta, il ladro si è appropriato della sua borsa ed è scappato.

Oltre ad alcune banconote, nella borsa erano custoditi dei gioielli in oro per un valore di oltre 3mila euro. Vista la lunga e folta capigliatura, in un primo tempo si è pensato a compiere il furto fosse stata una donna.

Le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso alla pattuglia dei carabinieri di individuare il responsabile e di sciogliere l’equivoco rispetto alla sua identità.

Il ladro - un 35enne - raggiunto presso la propria abitazione e sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva che è stata poi restituita all’anziana donna.

Condotto presso la Stazione Carabinieri di Corato, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato dichiarato in arresto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.