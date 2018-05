Incendio alla “Life”, il proprietario: «C’è stato un corto circuito, non abbiamo nemici»

Quello che è accaduto durante la notte scorsa all’interno della palestra “Life club” «non è il frutto di un incendio doloso». A dirlo è il titolare, Nunzio Di Nunno. Naturalmente scosso per l’accaduto, da ore è al lavoro insieme alla sua squadra per le incombenze del caso e con un unico obiettivo: «riaprire la palestra nel più breve tempo possibile».

Tra le varie questioni da affrontare, ci sono anche quelle che lui stesso ha definito «malelingue». I tantissimi incendi dolosi che hanno riempito le pagine di cronaca della nostra città hanno fatto temere il peggio a molti: i commenti sui social si sono moltiplicati in pochissimo tempo. Accanto alla solidarietà che tutti hanno espresso per la “Life” e il suo team, c’è stato chi ha azzardato ipotesi - anche pesanti - sulla natura dell’incendio.

Invece «si è trattato di corto circuito che si è verificato all’interno del magazzino della palestra - ha precisato Di Nunno ai nostri microfoni - Le fiamme hanno creato dei danni notevoli ma, per fortuna, limitati al magazzino stesso e nella reception: il calore ha fatto esplodere le vetrate e venir giù il controsoffitto di cartongesso. Tutto era a norma, realizzato con materiale ignifugo e con le dovute autorizzazioni.

Mi preme mettere a tacere le malelingue così come ogni commento che faccia pensare a qualcosa di diverso da quanto accaduto: è stato un incidente. Chi mi conosce sa che non ho nemici, non mi sono mai state fatte minacce o richieste particolari».

Poi Di Nunno, guarda al futuro: «voglio rassicurare i nostri iscritti, sono davvero tanti e ci stanno manifestando la loro vicinanza. Una cosa è certa: riapriremo la palestra "Life club" nel più breve tempo possibile».