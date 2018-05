Stava tornando a casa per il pranzo invece è finito in ospedale ad Andria, accompagnato in codice rosso dagli operatori del 118. Questo è accaduto stamattina, poco prima delle 13, ad un coratino che è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

L'uomo - un 55enne - aveva appena finito di lavorare e, a bordo di una Fiat Marea, stava percorrendo via San Magno. Il sinistro si è verificato all'incrocio con via Barletta Grumo: l'auto si è scontrata con un furgone Iveco Daily che proveniva proprio da quella strada.

Ad avere la peggio è stato il coratino, gli occupanti del furgone non hanno riportato particolari danni. Sul posto le pattuglie della Vigilanza Giurata e delle Guardie campestri.