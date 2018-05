Rifiuti in fiamme, periferia invasa dall'odore acre Copyright: CoratoLive.it

Quella appena trascorsa nella periferia della città è stata una notte movimentata.

Tra via Aurelia, viale Tevere e via Belvedere, la zona 167, sono stati dati alle fiamme diversi cumuli di rifiuti abbandonati in barba alle regole del corretto conferimento.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di Corato indispensabili per spegnere i roghi.

Con le fiamme si è sviluppato anche l'odore acre tipico di questi incendi che ha reso l'aria a lungo irrespirabile.