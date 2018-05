Cade in casa e resta bloccata, anziana soccorsa dai vigili del fuoco

Grazie all'attenzione dei vicini e all'intervento dei vigili del fuoco: solo così un'anziana donna coratina è riuscita ad essere raggiunta e salvata dagli operatori del 118.

Durante la notte scorsa, poco dopo le 23, la signora è caduta mentre si trovava nella sua abitazione di via Mamiani (non distante dal liceo artistico) senza più riuscire ad alzarsi. I vicini hanno sentito i suoi lamenti e hanno dato l'allarme.

I vigili del fuoco di Corato - accompagnati da una pattuglia dell'Imevi - l'hanno raggiunta attraverso il balcone per evitare di danneggiare la porta blindata. Gli operatori del 118 l'hanno soccorsa e portata in ospedale: al momento le condizioni di salute della donna non sembrano essere particolarmente compromesse.