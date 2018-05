Lunghi minuti di preoccupazione questa sera in piazza Marconi, poco prima dell’inzio dello spettacolo teatrale.

Un coratino ha avuto un malore e cadendo ha sbattuto la testa. Si è reso necessario l’intervento del 118 che, arrivato sul posto dal presidio di Ruvo, ha avuto difficoltà a raggiungere il centro della piazza a causa della presenza dei dissuasori del traffico.

Il mezzo di soccorso è rimasto parcheggiato in via Rossini: gli operatori hanno trasportato l’uomo in barella per procedere ai controlli medici necessari.