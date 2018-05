Scontro fra auto e bici, ferito un 15enne

Uno scontro fra una bici e un'auto si è verificato questa mattina nei pressi del commissariato di polizia.

La bici, su cui c'erano due 15enni, stava percorrendo via Messina in direzione in via Lago di viti quando, all’altezza dell’incrocio con via Botticelli, si è scontrata con una Toyota Yaris.

Uno dei due ragazzi ha avuto la peggio: come hanno lasciato da subito intendere i dolori avvertiti dopo l’incidente, il giovane ha riportato la frattura di una gamba e un trauma cranico. Nulla di grave, invece, per l’altro ragazzo. Illesa anche la giovane donna coratina alla guida della Yaris.

Sul posto gli uomini della polizia municipale e un'ambulanza medicalizzata del 118.