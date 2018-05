Smaltivano fango grigio in un ciliegeto, denunciati due uomini

Cumuli di fango grigio in piena Murgia, in un terreno recintato e coltivato a ciliegeto. Una circostanza che non è passata inosservata ai militari della stazione Carabinieri Forestali Parco di Ruvo che, a seguito di specifica segnalazione, hanno effettuato una serie di controlli nella località “Masseria Piarulli” in agro di Corato.



I successivi accertamenti hanno portato i militari ad individuare il proprietario del terreno e a qualificare la natura dei fanghi, circa 150 quintali di rifiuti di tipo speciale. Sono risultati provenienti dalle vasche di decantazione di un’attività di autolavaggio self service con sede a Corato di cui era socio accomandatario il proprietario del terreno oggetto di accertamento.

Le verifiche documentali hanno evidenziato come le attività di carico, trasporto e spandimento sul suolo agricolo dei predetti fanghi sono avvenute in assenza delle prescritte autorizzazioni configurando così un’illecita attività gestione dei rifiuti.

I militari hanno proceduto al sequestro preventivo dell’area - una superficie di circa 1000 metri quadri - e a denunciare alla Magistratura di Trani due soggetti: il primo residente a Corato, titolare del terreno e socio accomandatario dell’autolavaggio; il secondo di Andria, esecutore materiale del trasporto dei rifiuti.