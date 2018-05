Ruba una valigetta e scappa, ladro arrestato da un finanziere libero dal servizio

Pensava di farla franca il ladro che, nel primo pomeriggio di venerdì, ha rubato una valigetta da un’auto. Non aveva però fatto i conti con un finanziere, libero dal servizio, che - avendolo visto mettere a segno il furto - ha proceduto all’arresto insieme ai colleghi della polizia di Stato.



Il fatto

Intorno alle 14.30 il ladro, un coratino di 29 anni, ha frantumato il finestrino di un veicolo lasciato in sosta sull’extramurale (zona via Trani) e ha portato via la borsa che conteneva un computer portatile, un tablet, documenti e soldi.

Il finanziere - in servizio presso la Compagnia di Trani - avendo assistito alla scena da alcuni metri di distanza e riconosciuto l’uomo perché già noto alle forze dell’ordine, ha allertato il commissariato locale. Grazie alla collaborazione coni poliziotti arrivati in pochi minuti a bordo della volante, il ladro è stato arrestato mentre usciva dal portone della sua abitazione.

La perquisizione effettuata all’interno della sua abitazione ha permesso di ritrovare la valigetta e riconsegnarla al legittimo proprietario che, intanto, aveva denunciato il furto e il danneggiamento dell’auto.

Il pubblico ministero di turno, Alessandro Pesce, ha poi convalidato l'arresto e disposto per il giovane coratino la misura cautelare degli arresti domiciliari.