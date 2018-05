Fiamme in via San Vito, rifiuti a fuoco Copyright: CoratoLive.it

Ancora fiamme in città. Questa volta a prendere fuoco sono stati dei rifiuti abbandonati vicino ad un capannone che si trova su via San Vito, all’incrocio con via Spirito Santo.

Diversi cittadini hanno notato la colonna di fumo, anche a diverse centinaia di metri di distanza.

Sul posto i vigili del fuoco insieme ad una pattuglia della polizia municipale.

Le fiamme sono state sedate in pochi minuti e questo ha impedito che l’incendio si propagasse fino all’edificio.