Vendono droga a un minorenne: due giovani arrestati e un terzo (minore anch'egli) denunciato

Volevano "fumare" marijuana in gruppo, forse già nello scorso fine settimana. Un ragazzo della "comitiva", per giunta minorenne, ha quindi cercato di acquistare la sostanza stupefacente da altri tre giovani poco più che coetanei.

Il piano per una serata "da sballo" è però stato mandato a monte dai carabinieri che sono intervenuti e hanno fermato il "terzetto" pronto a vendere la droga: due ragazzi, entrambi di 19 anni, sono stati arrestati e sono finiti in carcere, mentre il terzo, minorenne come l'acquirente, è stato denunciato a piede libero. Per loro l’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante di aver ceduto droga a un minore.

I fatti, che risalgono ad alcune sere fa, sono avvenuti nei pressi della chiesa di San Domenico. I tre giovani sono stati sorpresi dai militari della locale stazione in flagranza di reato mentre, a bordo di una utilitaria, stavano vendendo al minore circa 60 grammi di "erba".

La posizione del minore acquirente è invece attualmente al vaglio della magistratura: il giovane avrebbe riferito ai militari che avrebbe voluto fumare lo stupefacente in gruppo con gli amici, ma la quantità di droga che stava per essere acquistata era evidentemente superiore a quella del cosiddetto uso personale.