Cani poliziotto, agenti in borghese e mezzi speciali. Ieri pomeriggio la polizia di Stato si è mossa così in città, con le unità cinofile arrivate da Bari e il coordinamento del dirigente Saverio Mezzina. Chiari gli obiettivi: il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone maggiormente frequentate dai giovani e il controllo dettagliato del territorio.

A seguito di una perquisizione effettuata all'interno di un appartamento che si trova nei pressi del Museo della città e del territorio, sono state individuate diverse dosi di cocaina, sostanze da taglio e strumenti per il confezionamento: il materiale, posto sotto sequestro, era nascosto all'interno dell'armadietto del contatore dell'Enel. Con l'accusa di detenzione di droga, è stato denunciato un ventenne.

Nel centro storico, tra piazza Di Vagno e piazza Abbazia, sono stati perquisiti ed identificati numerosi giovani.

A carico di alcuni soggetti già sottoposti agli arresti domiciliari, la polizia ha effettuato delle perquisizioni: due uomini sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti per un quantitativo tale da essere definito "per uso personale".

In ultimo, sempre durante l'operazione di controllo effettuata ieri, i poliziotti hanno arrestato per furto un altro uomo già noto alle forze dell'ordine. Gli agenti a bordo di una volante lo hanno individuato mentre si aggirava intorno ad un'auto di grossa cilindrata. Il proprietario del veicolo aveva appena parcheggiato il mezzo ed era entrato in un ristorante quando l'uomo ha mandato in frantumi il vetro di uno dei finestrini ed ha rubato una borsa che conteneva il computer, dei soldi e una serie di documenti.

La Polizia ha seguito il ladro, lo ha fermato presso la sua abitazione e gli ha sequestrato la refurtiva. Il pubblico ministero di turno, Alessandro Pesce, ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.