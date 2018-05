Bastava che un'auto schiacciasse la scatola. O che, semplicemente, la veterinaria Maida Agatino decidesse di non aprire il suo studio lunedì in virtù del ponte del primo maggio. Una di queste due situazioni sarebbe stata sufficiente per provocare la morte di Kira, questo bellissimo cucciolo di volpino ritratto in foto.

Qualcuno ha pensato di metterla in una scatola di cartone sigillata e di abbandonarla proprio accanto all'ambulatorio della Agatino. Il primo rischio evidente era che morisse soffocata, che i suoi occhi non avrebbero più visto la luce.

Il destino della piccola Kira però, evidentemente, è un altro. La veterinaria Agatino ha preso la scatola dopo aver capito che all'interno c'era un animale che a fatica si muoveva e l'ha portata nel suo studio. Aprendola, come fosse «un regalo a sorpresa», ha visto Kira terrorizzata e affaticata.

I poche ore alcuni volontari sono riusciti a trovare una famiglia che volesse accoglierla in casa: adesso il cucciolo di appena due mesi è con i suoi nuovi amici, a Bisceglie. Sembra «un peluche tra i peluche» scrivono i volontari, contenti e davvero grati alla nuova famiglia di Kira.

Non è di sicuro la prima volta che si assiste a gesti di abbandono come questi, un'occasione in più per ricordare «l'importanza della sterilizzazione». Il video del ritrovamento ha fatto il giro dei social network e si conclude con una parola precisa, rivolta agli autori del gesto: "vergogna".