Piazza XI febbraio, il cantiere resta sotto sequestro

Resta sotto sequestro il cantiere per la riqualificazione di piazza XI febbraio.

Come si ricorderà, all'area erano stati apposti i sigilli il 9 aprile scorso, quando lo Spesal aveva rilevato la violazione di alcune norme sulla sicurezza sul lavoro.

Circa dieci giorni più tardi, attraverso i social, il sindaco Mazzilli aveva poi dato la notizia - ripresa poi dai giornali - dell'avvenuto dissequestro del cantiere.

In realtà durante questo arco di tempo l'area non è mai stata dissequestrata in maniera definitiva.

Il giudice per le indagini preliminari cui è affidato il caso ha infatti solo «autorizzato la ditta esecutrice dei lavori ad eseguire delle opere di messa in sicurezza del cantiere, onde rimuovere la situazione di pericolo per la pubblica incolumità» come si legge nella comunicazione del tribunale.

Una volta eseguite queste opere, il magistrato si è riservato «la valutazione in merito alla conservazione del vincolo di sequestro dell'area».

«Si tratta di un provvedimento emanato al fine di mettere in sicurezza il cantiere» afferma Pasquale Casieri, dirigente del settore lavori pubblici. «Appena sistemata la documentazione, procederemo con queste opere necessarie per ottenere il dissequestro definitivo».

Di conseguenza, solo quando verranno definitivamente tolti i sigilli, entrerà in vigore l'ordinanza di «sospensione temporanea del traffico veicolare e pedonale con possibilità di libero accesso soltanto pedonale in sicurezza alle proprietà laterali» emanata dal Comune proprio per ottenere il dissequestro dell’area.

Secondo il provvedimento, sarà consentito «solo il transito pedonale in sicurezza nonché l’accesso nelle proprietà private adiacenti a piazza XI febbraio attraverso i corridoi posti a margine delle recinzioni».