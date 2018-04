Era abbarbicato a circa dieci metri d'altezza, proprio sotto il cornicione di un palazzo all'angolo tra via Morelli e via Vittor Pisani.

È da lì che ieri mattina è stato recuperato un favo con circa 15mila api. La presenza degli insetti era stata segnalata dai alcuni residenti già da qualche giorno.

Così, ieri intorno alle 7, due apicultori, utilizzando una autoscala messa a disposizione dai vigili del fuoco e l'ausilio dell'Imevi, sono saliti fin lì e hanno messo in sicurezza le api.

«Questo sciame girava da giorni in quella zona e, grazie all’attenzione e informazione di alcuni cittadini, siamo riusciti a recuperare questo sciame di circa 15mila api e a riporle in apiario al sicuro» racconta Pierluigi Petrone, uno dei due apicultori, che poi ha voluto diffondere alcune informazioni circa l’importanza delle api.

«In primavera le api “sciamano” e si spostano da una parte all'altra per cercarne il posto migliore» spiega Petrone. «Pertanto è molto facile trovarle dovunque, sia in paese che in campagna. Non bisogna in alcun modo ammazzarle o stuzzicarle per farle allontanare, si potrebbero “leggermente” incavolare, anche perché di solito uno sciame può contenere da 10mila api in poi. Bisogna immediatamente chiamare un apicultore o i vigili urbani e stare tranquilli e sereni».