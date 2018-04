«Ѐ vergognoso». Non c'è altro modo per definire lo stato in cui hanno ridotto piazza Abbazia, da appena due anni restituita ai cittadini.

I primi a provare sdegno sono i residente della zona: «non possiamo che esprimere delusione e rammarico per un intervento di riqualificazione urbana che non riesce ad intercettare e sedurre i cittadini coratini i quali a loro volta non sembrano identificarsi in questo nuovo spazio».

Le immagini parlano chiaro: le vernici - rosse, nere, gialle, bianche e azzurre - imbrattano le sedute ma anche le pareti degli edifici. Scritte, scarabocchi e simboli: solo e soltanto atti vandalici che meritano di essere condannati. L'anno scorso avevamo documentato "il buongiorno" in piazza: sporca e piena di bottiglie di vetro.

La situazione, purtroppo, non fa che peggiorare