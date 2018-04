Incidente al curvone di via Gravina, auto sbanda e si schianta Copyright: Imevi

Ennesimo incidente in via Gravina, alla solita curva di contrada Forquetto. Dopo l'anziano che solo venerdì scorso ha perso il controllo della propria auto, oggi - poco prima delle 8 - qualcosa di simile è accaduto a un giovane tranese che viaggiava da Gravina verso Corato.

Il ragazzo era a bordo di una Fiat Grande Punto uscita fuori strada poco dopo la curva. Come accade la maggior parte delle volte in cui si verifica un incidente del genere in quel tratto, l'auto ha interrotto la sua corsa schiantandosi contro la recinzione metallica di un'azienda.

Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite gravi, ma è comunque stato soccorso dagli operatori del 118. Sul posto anche le guardie giurate dell'Imevi.