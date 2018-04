Discreta, timida, graziosa. Era così "Penelope", la giovane donna che da circa tre anni “abitava” in piazza Pozzo Di Candido, più nota come piazza dei bambini.

Le aveva “dato vita” Kris Rizek, lo stesso artista che - grazie a “Verso sud”, la manifestazione organizzata da “Lavorare stanca” - ha ritratto “Carmela” in piazza Abbazia, ma anche la “La pietà” e “Pace Pio” nel centro storico. Porta la sua firma anche palazzo San Domenico, l’edificio decorato con lo stile delle grandi città di cui si è parlato nel mese di ottobre dello scorso anno.

A imbrattare il volto di "Penelope", sono state due ragazze, ieri pomeriggio. Alcuni cittadini le hanno viste mentre usavano una bomboletta spray di vernice nera. Un uomo ha anche provato a dire loro di fermarsi, segno che ormai a "Penelope" erano affezionati in tanti.

«Realizzai quell'opera in occasione della prima edizione di “Verso sud”, nel 2015 - ricorda Kris Rizek raggiunto tramite facebook da CoratoLive.it - Rappresentava l'attesa, di una persona, di una risposta. Per questo la chiamai "Penelope", come la moglie di Ulisse, ispirandomi alla mitologia greca. Di sicuro, non conoscendo il titolo, ognuno dà la sua interpretazione».

Qualcuno ha pensato che "Penelope" potesse essere il ritratto di una ragazza del posto. Invece Rizek spiega di essersi ispirato «a Kirsten Caroline Dunst, un'attrice statunitense».

Riguardo poi all'atto vandalico, Rizek risponde: «che dire... mi dispiace sul serio, ma fa parte del gioco».