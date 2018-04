«A Corato si stanno tenendo i campionati regionali di ginnastica artistica nel palazzetto con diverse centinaia di accompagnatori e genitori arrivati dalla Puglia. Come si vede nel brevissimo video spazi luridi e fatiscenti e servizi inagibili oltre che mancanti di sapone carta.



Nemmeno un distributore automatico di caffè, l'unico delle bevande è praticamente esaurito. Non vi dico i commenti sugli spalti su Corato».

È così che un cittadino commenta il video che ha realizzato e pubblicato ieri su facebook per “raccontare” lo stato dei bagni del PalaLosito.

Una situazione di degrado sicuramente non nuova, per cui lo sdegno dei cittadini – almeno sulle bacheche social – non tarda a farsi sentire. Tra chi punta il dito contra l’amministrazione che non provvede alla manutenzione ordinaria e chi richiama il senso di responsabilità e di civiltà dei cittadini, resta la “magra” figura che la città ha fatto nei confronti degli ospiti.

«Degli spazi esterni con erbacce altissime e cartacce vi racconto un'altra volta» conclude il cittadino.

Il video