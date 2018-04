È stata una notte di fuoco quella appena trascorsa. Ben quattro veicoli sono stati distrutti dalle fiamme: il primo intorno alle 2, una Ford Ka parcheggiata in viale Cadorna; subito dopo gli altri tre in via Salaria, una Fiato Multipla, una Alfa Romeo 167 e un motocarro.

In entrambi i casi fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco per sedare gli incendi e mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i carabinieri.

Molti cittadini hanno affidato alle bacheche dei social la preoccupazione vissuta durante la notte. In tanti hanno segnalato gli spostamenti dei vigili del fuoco e l'odore acre tipico degli incendi.

In diverse zone della città anche la corrente elettrica pare abbia creato dei disservizi: in via Ruvo, via Don Minzoni, via Santa Faustina, via Andria e piazza Gallo molte case sono rimaste senza energia elettrica per almeno 10 minuti. Si è trattato di un vero e proprio blackout, anche secondo quanto confermato dai vigili del fuoco. Numerosi i sistemi di allarme scattati proprio a causa del calo di corrente.