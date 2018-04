Passaggio a livello in avaria, treno fermo in campagna per più di un'ora

Ancora rallentamenti e disagi sulla linea Bari-Nord. A causa di un danno provocato da un automobilista sulle barriere di un passaggio a livello nella tratta Bari-Bitonto, i treni partiti da Bari attorno alle 14 e diretti a Ruvo di Puglia (almeno due) sono stati fermi sui binari in aperta campagna per oltre un'ora, in attesa di una squadra di addetti ai lavori che permettesse il ripristino della circolazione.

Ferrotramviaria ha annunciato che la decisione di fermare il treno in questa determinata circostanza fa parte del protocollo di sicurezza. A bordo i passeggeri sono stati segnalati momenti di agitazione per il ritardo accumulato, incluso un veemente alterco tra un capotreno e un viaggiatore, che per fortuna si è risolto senza conseguenze.

«Nel rispetto della normativa vigente i nostri tecnici sono al lavoro per riportare la circolazione alla normalità nel più breve tempo possibile - ha scritto Ferrotramviaria intorno alle 15.30 - Anche in questo caso, l’automobilista sarà chiamato a rispondere per i danneggiamenti alle barriere ed eventualmente per altri reati che si dovessero configurare. È il caso di ricordare che il codice della strada vieta espressamente di impegnare i passaggi a livello a semaforo rosso, mentre le sbarre stanno chiudendosi».