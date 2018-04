Sono state diffuse ieri sera, durante il Tg1 delle 20, le immagini video di quel tragico 12 luglio 2016, del treno proveniente da Barletta e diretto a Corato dove purtroppo non è mai arrivato.

Nel video si vede il capostazione percorrere la banchina per controllare che fosse tutto in regola. Ma per quel treno che dopo pochi minuti si sarebbe scontrato con l'altro convoglio proveniente dalla direzione opposta, tutto in regola non era.

Il disastro provocò 23 morti e oltre 50 feriti e un dolore immane per le nostre comunità che non passa e mai passerà.