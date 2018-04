Sotto sequestro il cantiere di piazza XI Febbraio

Riflettori puntati ancora una volta sul cantiere di piazza XI Febbraio. Nella giornata di oggi l’area di lavoro è stata sottoposta a sequestro penale preventivo.

Come si evince dai cartelli affissi sulla recinzione del cantiere, ad seguire il provvedimento sono stati gli ispettori dello Spesal. Ad essere contestata, infatti, sarebbe l’applicazione di alcune norme di sicurezza.

Nelle scorse settimane alcuni residenti avevano manifestato malcontento per i lavori, considerazioni cui il sindaco ha risposto nell’ultimo consiglio comunale.

Intanto per domani mattina alle 10 è in programma un incontro fra i cittadini e l’ufficio tecnico del Comune. Non è esclusa la presenza di qualche consigliere comunale.