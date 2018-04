Disastro ferroviario, la Procura chiede 19 rinvii a giudizio

Un altro passo importante è stato fatto per quel che riguarda la vicenda giudiziaria relativa al disastro ferroviario del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria - Corato, la tragedia in cui persero la vita 23 persone ed altre 50 rimasero ferite.

La Procura della Repubblica del Tribunale di Trani ha inoltrato all'Ufficio Gup la richiesta di rinvio a giudizio confermando le ipotesi di reato già elencate nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di: Vito Piccarreta e Alessio Porcelli (i capistazione di Andria e Corato); Nicola Lorizzo (capotreno); Francesco Pistolato (dirigente coordinatore centrale); Enrico Maria Pasquini e la sorella Gloria (i dirigenti dell'epoca); Massimo Nitti (direttore generale); Michele Ronchi (direttore di esercizio); Giulio Roselli, dirigente divisione infrastruttura di Ferrotramviaria; Vito Mastrodonato, dirigente responsabile della divisione passeggeri di Ferrotramviaria; Francesco Giuseppe Michele Schiraldi, capo unità organizzativa tecnica responsabile del coordinamento delle attività delle unità tecniche di divisione e del supporto infrastruttura; Tommaso Zonno, coordinatore responsabile dell'unità tecnica trazione e scorta ferroviaria; Giandonato Cassano, coordinatore di ufficio responsabile dell’unità tecnica formazione e regolamenti unità sociale; Antonio Galesi, capo unità tecnica e responsabile unità tecnica movimento stazioni; Virginio Di Giambattista, direttore generale della direzione generale per i sistemi di trasporto e impianti fissi e il trasporto pubblico locale; Elena Molinaro, direttore della divisione 5 della direzione generale-Tpl; Alessandro De Paola e Pietro Marturano, direttori dell’Ustif di Puglia, Basilicata e Calabria (il primo dal gennaio al giugno 2011 e dal giugno 2013 al dicembre 2014, il secondo dal 19 febbraio 2015); Ferrotramviaria spa per l’illecito amministrativo dipendente dai reati commessi dai Pasquini e dai dirigenti, che avrebbe conseguito un vantaggio con risparmio di 664mila euro sui lavori per l'installazione del blocco conta assi con cui si sarebbe potuta evitare la tragedia e una divisione dell’utile netto di 4,741 milioni indicato nel bilancio 2015.

Le indagini di questo procedimento penale sono state condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Bari, dal Nucleo Operativo Incidenti Ferroviari della Polizia Ferroviaria e dalla Guardia di Finanza di Bari. La richiesta di rinvio a giudizio è arrivata dopo i necessari approfondimenti investigativi e le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dagli imputati.



Le accuse contestate dal procuratore Antonino Di Maio e dai sostituti Michele Ruggiero, Alessandro Donato Pesce e Marcello Catalano riguardano - a vario titolo - i reati di disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni gravi colpose.

Ai due capistazione Vito Piccarreta e Alessio Porcelli, viene contestato anche il reato di falso materiale commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. In particolare Piccarreta, con la qualifica di dirigente di movimento della stazione di Andria, “falsificava, alterando il registro sul quale registrava le autorizzazioni, concesse e chieste, relative al via libera per la partenza dei treni ET1016 (Corato-Andria) e ET1021 (Andria-Corato)”.