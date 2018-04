Sono ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 14.

Un autotreno in transito su via Generale Amelio è andato a schiantarsi contro un balcone provocando evidenti danni. Il conducente del mezzo pesante ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare.

L’uomo, di nazionalità greca, ha confermato di essere diretto presso una nota azienda coratina per il ritiro della merce.

Per rimettere in sicurezza la zona è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche gli uomini della polizia di Stato.