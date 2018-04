Scontro nella notte sull'extramurale, auto travolge veicolo in sosta

Un palo e un albero divelti, due auto visibilmente danneggiate, ma nessun ferito.

È il bilancio dell'incidente che si è verificato la notte scorsa intorno all'una su viale Cadorna, a pochi metri dal viale della stazione.

Frammentarie le informazioni sulla dinamica: secondo una primissima ricostruzione, per cause ancora da accertare un'auto che aveva appena imboccato viale Cadorna avrebbe perso il controllo e travolto un veicolo in sosta.

Di certo c'è che il rumore dell'impatto fra i veicoli ha svegliato di soprassalto i residenti della zona che per alcuni istanti hanno temuto il peggio.