Incendio in un balcone, fumo in viale Ettore Carafa Copyright: CoratoLive.it

Anche nel giorno di Pasqua i vigili del fuoco del distaccamento i Corato hanno avuto il loro da fare.

Nel pomeriggio è scattato l’ennesimo intervento per incendio in appartamento. I residenti di viale Ettore Carafa hanno chiamato il 115 dopo aver visto il fumo proveniente da un balcone. Non sono ancora chiare le cause che hanno generato le fiamme: i segni sono rimasti visibili sono nel balcone, lì dove il fuoco aveva iniziato a propagarsi.



Inoltre questa mattina si sono visti gli effetti del forte vento di ieri: in viale Dei Cedri, nelle campagne che si trovano fra Corato e Andria a breve distanza dal Castel del monte, un pino di notevoli dimensioni non ha retto ed è caduto rovinosamente al suolo danneggiando un palo dell’Enel. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Andria, i tecnici dell'Enel e le guardie della Vigilanza Giurata.