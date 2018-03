Senza casa da oltre un mese, una mamma: «Aiutateci altrimenti ci tolgono nostro figlio»

Fino ad oggi, per circa un mese, hanno dormito nella sede della Caritas ma adesso dovranno andare via e trovare un’altra soluzione. È la sorte toccata ad una delle famiglie che nei mesi scorsi sono state sfrattate. Se da un lato Antonio, sua moglie e le loro figlie hanno finalmente trovato una soluzione definitiva dopo essere stati ospitati da un coratino, dall’altro non si può dire la stessa cosa per Antonia e il suo nucleo familiare.



Alla difficoltà di non avere una casa in cui vivere si aggiunge il dolore per la separazione dal loro figlio più piccolo, di 13 anni: «aiutateci, altrimenti ce lo tolgono». È il grido disperato di una mamma che trova riscontro nella documentazione ufficiale che “racconta” la storia della famiglia.

Venerdì una missiva del dirigente Milillo comunicava che a partire da oggi il nucleo familiare (che comprende anche un figlio disabile) deve «lasciare libero da persone e cose il Centro Caritas». Quella soluzione viene descritta dal comandate della polizia municipale come «un intervento emergenziale effettuato per far fronte ad una situazione d’urgenza che, per sua natura, ha una durata temporanea e non può rientrare in una situazione di ordinarietà». L’obiettivo, stando a quanto scrive Milillo, resta quello di rendere la famiglia «autonoma».

Intanto però, sempre nei giorni scorsi, il tribunale per i minorenni di Bari - su segnalazione dell’ufficio servizi sociali del Comune di Corato - è venuto a conoscenza del caso vista la presenza del figlio più piccolo di Antonia. «In seguito ad uno sfratto esecutivo di tutto il nucleo familiare avvenuto il 14 febbraio - scrive il tribunale - (il bambino, ndr) risulta privo di una abitazione» e «non sta frequentando la scuola» stando a quanto riferito dagli stessi genitori. Il tribunale specifica che Antonia e suo marito hanno «rifiutato» le varie soluzioni proposte dai servizi sociali e nemmeno i parenti hanno offerto loro ospitalità.

Vista la «richiesta di provvedimenti immediati» il tribunale «in via provvisoria ed urgente» ha affidato il bambino al «servizio sociale del Comune che provvederà con urgenza a collocarlo in idonea comunità» e allo stesso tempo si occuperà della ricerca di una «sistemazione per l’intero nucleo familiare».

Il tribunale inoltre ha già nominato il curatore speciale del bambino e fissato al 5 aprile la data per la prima udienza innanzi al giudice Tiziana Mangarella: sono convocati i genitori, la nonna materna, i servizi sociali e il consultorio familiare.