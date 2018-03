Minaccia un uomo con un coltello, 20enne arrestato dalla polizia locale

Un 20enne coratino è stato arrestato dalla Polizia Locale con le accuse di rapina aggravata e detenzione d’arma.

Il fatto

Questa mattina, nel corso del servizio di pronto intervento, un cittadino ha richiamato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale che si trovava in transito su via della Libertà. L’uomo, visibilmente agitato, ha raccontato agli agenti che alcuni istanti prima era stato minacciato con un coltello da un ragazzo di circa 20 anni, il quale pretendeva la consegna di somme di denaro e che era fuggito non appena la vittima stessa aveva cominciato a gridare per chiedere aiuto.

Dopo aver ascoltato la dettagliata testimonianza, gli agenti si sono immediatamente messi alla ricerca del ragazzo, riuscendo a bloccarlo a breve distanza dal luogo dello svolgimento dei fatti: si tratta del ventenne coratino L.F., tratto in arresto e posto ai domiciliari dall’autorità. Nel corso dell’intervento gli uomini della Polizia Locale hanno anche proceduto al sequestro di un coltello a serramanico, detenuto dall’autore del reato, al quale per i fatti commessi sono stati contestati il tentativo di rapina aggravata dalla detenzione dell’arma.

«Il vice sindaco con delega alla Polizia Locale, Francesco Scaringella esprime pieno apprezzamento per l’intero Corpo di Polizia Locale che riesce sempre a garantire un efficiente servizio quotidiano su tutto il territorio. In particolare ringrazia gli agenti intervenuti nell’operazione per il brillante risultato, che restituisce una forte immagine di legalità e sicurezza».

«Questo intervento effettuato dagli agenti del Corpo di Polizia Locale, ai Comandi del Col. Paolo Milillo, conferma le capacità operative del personale a disposizione - commenta il Sindaco Massimo Mazzilli - che pur se in numero ridotto rispetto alle esigenze di servizio, è quotidianamente ed attivamente impegnato in azioni mirate ad assicurare adeguati standard di sicurezza sul territorio e a stroncare sul nascere qualsiasi tipo di condotta criminosa, a beneficio della tranquillità sociale».

Neve

Sul fronte dell’operatività in diversi settori della quotidianità cittadina, c’è da sottolineare anche il prezioso intervento, nelle prime ore della mattinata odierna, della struttura operativa della Protezione Civile Comunale che ha svolto in collaborazione con l’Asipu e con i suoi mezzi: sono state infatti sgomberate da accumuli di neve alcune strade extraurbane a ridosso della mediana delle Murge in zona San Magno, Piano Mangieri e Torre di Nebbia. Tali interventi hanno permesso il più agevole raggiungimento delle aziende agricole, zootecniche e agrituristiche presenti nell’area interessate dalla copiosa nevicata notturna. Non sono stati segnalati particolari casi di disagio.