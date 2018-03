Ennesimo atto vandalico nel cuore della città, nel centro storico. Oggi pomeriggio, intorno alle 14, ignoti hanno dato fuoco a dei rifiuti all’interno di una casa disabitata che si trova in larghetto Mastrosanto.

Allertati dal fumo nero che fuoriusciva dalle finestre, le guardie giurate della Vigilanza che si sono trovate a passare nella zona hanno dato l’allarme. I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Corato, hanno messo in sicurezza l’abitazione rimuovendo anche dei vetri pericolanti.

Per circa mezz’ora – grazie ad una pattuglia dell’Imevi - è stato interdetto il transito ai veicoli in via Roma per permettere ai mezzi dei vigili del fuoco di lavorare senza impedimenti.