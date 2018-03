Non c’è limite all'indecenza. Ancor di più nel vituperato centro storico della città.

Dopo gli atti vandalici, le minacce dei ragazzini, l'incuria che regna in larghetto Mastrosanto o in via Santa Rita, stavolta si è forse andati davvero oltre.

Nelle immagini registrate domenica scorsa da una telecamera di videosorveglianza ubicata in via Maddalena, la parallela di via Mercato che costeggia il cinema Alfieri - si vede un uomo che si “accomoda” in un angolo e "fa la cacca". In pieno giorno, all'aperto, come se fosse la cosa più naturale del mondo.

Si fatica a pensare che non ci fosse una soluzione migliore di quella scelta dalla persona ripresa nel video. Tanto più in centro, con più di un bar aperto nella zona e con i bagni pubblici poco distanti.

Le immagini sono state opportunamente oscurate ma, nel complesso non lasciano spazio a dubbi: quello compiuto è un gesto a dir poco incivile, così come quello di tanti altri che - magari mettendosi al riparo delle telecamere - quotidianamente utilizzano il centro della città come orinatoio.