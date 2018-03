Nemmeno in tempo di ultimarle: anche sulle strade appena rifatte si sono già ricreati «piccoli e "fastidiosi" crateri». A denunciarlo sono ancora una volta i cittadini, stanchi di dover correre dai meccanici o dai gommisti quando si ritrovano le loro auto danneggiate delle buche. Oppure, peggio ancora, quando finiscono in ospedale per una storta o una caduta accidentale.

Le immagini che vi proponiamo nella galleria fotografica ritraggono via Ardigò, via Bernini, via Tommaso Moro, via Della Libertà e via Donatello: sono tutte strade che si trovano tra la stazione ferroviaria e piazza XI Febbraio. Quasi da un anno sono interessate dai lavori di rifacimento, sia dei marciapiedi che del manto stradale. Un appalto di circa 600mila euro.

«L'asfalto si sta già rovinando: si sgretola, ci sono già delle piccole buche. Fra un po’ di tempo ci ritroveremo nella stessa situazione di prima? Basta camminare a piedi e osservare con attenzione per rendersene conto, soprattutto nei punti in cui si congiungono diverse vie. E poi vicino ai marciapiedi, ai tombini: non si può fare a meno di rendersene conto».



Vista la lunga attesa prima di riuscire a vedere gli operai al lavoro sui cantieri stradali, la richiesta dei cittadini è solo una: «c'è un grande investimento economico per questa opera, è evidente. Perciò vorremmo chiedere ai responsabili dell'ufficio tecnico un controllo maggiore, anche su come vengono utilizzati il catrame e le mattonelle dei marciapiedi. Questi ultimi - tra le altre cose - in certi tratti sono davvero bassissimi, quasi inesistenti».

Abbiamo chiesto conto della situazione al dirigente del settore lavori pubblici del Comune, Pasquale Casieri: «prima del completamento del cantiere - ha risposto - si procederà alla verifica di tutti i lavori effettuati insieme all'azienda che ha vinto l'appalto e sta eseguendo l'opera».