Rabbia e paura, due gatti avvelenati in via De Nicola

Uno bianco e nero e l’altro tigrato, due gatti randagi del quartiere di via Enrico Mattei e via Nicola Salvi. Da oggi i due mici non faranno più compagnia a bimbi della zona. Nelle scorse ore sono stati trovati senza vita, accasciati sull’erba.

«Sono stati quasi certamente avvelenati – scrivono le Guardie per l’Ambiente – Avevano gli occhi sbarrati, lucidi per aver subito una sofferenza immane. Li abbiamo trovati a due passi da scuole medie ed elementari. In una zona che nel pomeriggio si riempie di ragazzi in bicicletta e bimbi che giocano».

Il fenomeno «è davvero strano - commentano le Guardie - I gatti non sono animali che per la loro indole rappresentano un problema di convivenza, nemmeno per i più insofferenti. Invitiamo chiunque abbia notizie in merito a segnalarlo in modo anonimo il nostro numero verde gratuito: 800/082835. Dell’accaduto è stato informato il comando di Polizia Locale. L’autore di questo gesto così vile e vigliacco rischia da quattro mesi a due anni di reclusione».