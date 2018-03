Aggredito e derubato, anziano coratino finisce in ospedale

Un altro anziano coratino finisce in ospedale per colpa dei delinquenti. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 18, in via Guido Reni, nel quartiere a ridosso di piazza XI Febbraio.

L’uomo, un pensionato di 78 anni, stava tornando a casa quando è stato aggredito alle spalle da due ladri a volto scoperto. Dopo avergli strappato il borsello, gli scippatori sono fuggiti a piedi.

A parte il danno economico, fortunatamente di poco conto, l’anziano coratino sta subendo le conseguenze legate alla caduta: una ferita alla testa e la frattura del femore. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi dai lavoratori e dai residenti della zona, l’uomo è stato condotto in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118.

Delle indagini si stanno occupando i carabinieri.