Scippatori in azione, donna derubata finisce in ospedale

Era uscita per fare la spesa ma è finita in ospedale. È quanto accaduto ieri sera ad una anziana signora coratina, poco prima della 20.

Dopo essere uscita da un supermercato di via Ruvo per riprendere la macchina si è avviata verso via Quarto, alle spalle della chiesa evangelista. Mentre camminava è stata aggredita e scaraventata per terra: dei ladri le hanno portato via la borsa. La donna è stata soccorsa dai passanti, ormai non più in grado di camminare da sola. È stato necessario l'intervento degli operatori del 118, arrivati dal presidio di Terlizzi.

La donna è stata condotta all’ospedale di Corato e poi trasferita ad Andria perché – secondo quanto riferito dalla famiglia dell’anziana – nel nosocomio cittadino l’apparecchiatura per l’esame radiologico risulta non funzionante. Al “Bonomo” gli accertamenti hanno rilevato la frattura del bacino.

Sul fatto indagano i carabinieri.