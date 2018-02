Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Notte di fuoco, quattro auto in fiamme nei pressi di via Gravina Copyright: CoratoLive.it

Fumo, fiamme e sirene. È stata una notte di fuoco quella appena trascorsa in via Puccini, nei pressi via Gravina, poco dopo l'incrocio con via Palermo.

Quattro auto sono state distrutte da un violento incendio divampato intorno all'una e mezza.

Le fiamme hanno avvolto prima una Fiat Punto e una Nissan Micra, parcheggiate a distanza ravvicinata. Poi, poco più in là, è toccato a una Renault Espace e a una Nissan Qashqai.

anneggiato anche il portone della palazzina adiacente ai veicoli parcheggiati.

Per spegnere il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corato, oltre a polizia, carabinieri e guardie giurate. Sarà la relazione dei pompieri a chiarire le cause, anche se tutto lascia pensare che si tratti di un incendio doloso.