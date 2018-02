Droga, altri due giovani segnalati dalla polizia

Prevenire, prima di dover punire o – peggio ancora – soccorrere. Questo è lo scopo che la polizia di Stato quotidianamente cerca di perseguire per fronteggiare uno dei fenomeni più diffusi tra le giovani generazione: il consumo di droghe, leggere e pesanti.

Molto spesso, oltre che essere legate al mondo della criminalità, le sostanze stupefacenti sono anche causa di problemi di salute ed incidenti. Da qui la necessità di monitorare il più possibile il fenomeno, delinearne “i confini” e circoscriverne gli “attori”.

Nei giorni scorsi, sempre nell’ambito delle operazioni coordinate dal dirigente Saverio Mezzina, altri due giovani coratini sono stati segnalati all’autorità giudiziaria perché trovati in possesso di cocaina e marijuana. Le due dosi che ciascuno di loro aveva in tasca non superavano quelle che per legge sono le quantità del “consumo personale”.

Alla fine di gennaio invece, le perquisizioni hanno messo in luce un centro storico in cui si nasconde chi spaccia e chi consuma droga. Molti giovani sfondano l'ingresso e utilizzano abusivamente le vecchie cantine, per esempio in via Santa Rita: all’interno sono state trovate delle bottiglie forate con delle cannucce, utilizzate proprio per inalare lo stupefacente. Anche in quel caso furono segnalati due ragazzi.

Di fatto, oltre che nelle sale giochi e nei circoli ricreativi, pare che i giovani si riuniscano in garage privati per sfuggire ai controlli. Gli spacciatori tendono a staccarsi dai luoghi più noti per rifugiarsi in zone più appartate. Fondamentale, anche da questo punto di vista, la collaborazione delle scuole, delle famiglie e dei semplici cittadini nel tenere “gli occhi aperti” sulla città e sulle nuove generazioni.