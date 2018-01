Persiane pericolanti, pompieri al lavoro in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Persiane pericolanti, pompieri al lavoro in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Persiane pericolanti, pompieri al lavoro in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Persiane pericolanti, pompieri al lavoro in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Persiane pericolanti, pompieri al lavoro in via Andria Copyright: CoratoLive.it

Il forte vento che sta sferzando la città da questa mattina non manca di creare disagi. A tal punto da richiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Proprio com'è accaduto questo pomeriggio intorno alle 16 in via Capra, una traversa nei pressi di via Andria non lontano dall'istituto professionale.

Dopo una segnalazione alla centrale operativa, i pompieri sono infatti intervenuti con una autoscala per mettere in sicurezza alcune persiane pericolanti di una palazzina.

L'intervento ha scongiurato conseguenza per passanti e residenti.