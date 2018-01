La chiamavano "Angela", ma si riferivano all'eroina. Scacco al mercato della droga nel Nord barese

Quattro persone in carcere, sei ai domiciliari e 10 con obbligo di dimora. Sono i risultati della maxi operazione antidroga condotta tra ieri notte e questa mattina tra Trani e Palo del Colle. Gli arresti sono stati eseguiti nelle scorse ore dai carabinieri del comando provinciale di Bari e della compagnia di Trani, ma le indagini sono state condotte tra febbraio e maggio 2016.

Tuttavia è dagli apprendimenti investigativi più recenti relativi all'omicidio del viados Aldomiro Gomes, ucciso nelle campagne di Trani nel marzo 2007, che nasce l'inchiesta oggi sfociate nelle misure disposte dal gip del Tribunale di Trani, Angela Schiralli. A supporto delle i danni circa 10mila conversazioni telefoniche intercettate.

Il territorio tranese si è confermato di cuscinetto tra il Foggiano e il Barese per il traffico di stupefacenti, che "per la massima parte - ha spiegato il procuratore di Trani, Antonino Di Maio, durante una conferenza stampa questa mattina a palazzo di giustizia - viene commercializzata altrove". Il gruppo criminale era in grado di commercializzare ogni tipo di droga, anche se in massima parte si trattava di eroina. Da qui il nome dell'operazione "Angel", che nelle conversazioni telefoniche veniva chiamata "Angela".

Figure di primo piano della banda sono Francesco Pace e Giacomo Geronimo (nati a Grumo Appula, 32 e 40 anni) e i fratelli Claudio e Roberto Bufano (nati a Bitonto, 38 e 33 anni), che operavano su Palo del Colle ed erano capaci di approvvigionare stupefacenti e di gestire una rete di decine di spacciatori. Sono tutti finiti in carcere. Ma un ruolo importante era quello delle donne. Ce ne sono diverse tra gli arrestati ai domiciliari e tra gli indagati sottoposti ad obbligo di dimora. Hanno beneficiato dei domiciliari Maria Bensì (Bisceglie, 47 anni), Rosa Katin Dandriccio (Barletta, 32 anni), Filomena Zaccaro (Barletta, 45 anni), Maria Luigia Cappelluti (Milano, 48 anni), Giuseppe Coletti (Milano, 45 anni) e Francesca Lozito (Bari, 22 anni). Obbligo di dimora per Savino Sabino (Bari, 48 anni), Nicola Ladisa (Bari, 24 anni), Carlo Antonelli (Terlizzi, 29 anni), Nicola Serafino (Ruvo di Puglia, 24 anni), Domenico Vulpis (Bari, 25 anni), Luigi Di Chiano (Bisceglie, 39 anni), Simone Moscarella (Trani, 33 anni), Domenica Somma (Trani, 33 anni), Marika Maino (Corato, 22 anni) e Gaetano Saponaro (Bari, 43 anni). Provengono dal capoluogo barese, diverse località della provincia e dalla Bat.

L’attività investigativa ha permesso anche di trarre in arresto in flagranza di reato 10 persone, denunciare in stato di libertà altrettante, segnalare all’autorità prefettizia altre 8 persone e sequestrare complessivamente circa 200 grammi di eroina, cocaina, hashish e marijuana già nella fase delle indagini.