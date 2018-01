Occhio al parchimetro, trovata la "pinzetta blocca monete"

Ladri di monetine. Forse non c’è altro modo di definire chi ha pensato di utilizzare delle pinzette per bloccare l’uscita dei soldi spiccioli dall’interno delle macchinette per i parcheggi a pagamento.

«Questa mattina l’ho visto con i miei occhi – racconta un nostro lettore, Michele Mastropasqua – Avevo appena parcheggiato al solito posto, su corso Mazzini, e mi sono accorto che la colonnina non funzionava come al solito. Mi è bastato controllare lo sportellino da cui solitamente si prende il resto per trovare questa pinzetta ritratta in foto».

In realtà Michele non è stato l’unico a trovarne una: «sono entrato in un bar per il caffè e mi hanno riferito che ero già la seconda persona ad aver verificato una cosa del genere. È evidente che si tratti di un metodo per bloccare, e subito dopo rubare, gli spiccioli del resto e le monete che non vengono lette». La stessa cosa che avveniva quando si era soliti utilizzare le cabine telefoniche.

Del fatto sono stati informati gli uomini del comando di polizia locale.