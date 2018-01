Passamontagna e sacchi neri, banda in azione su via Duomo

Ancora una volta ladri in azione. Questa notte, intorno alle 2, tre persone con il volto coperto da un passamontagna hanno fatto irruzione all’interno della tabaccheria di via Duomo.

Sono entrati nell’attività commerciale dopo aver scassinato una delle due serrande. Mentre stavano mettendo in un bustone nero sigarette e “gratta e vinci”, è scattato l’allarme collegato alla centrale operativa dell’Imevi. Abbandonata la refurtiva sul pavimento, i ladri sono scappati a piedi.

Sul posto, oltre alle guardie giurate, i carabinieri arrivati dalla Compagnia di Trani. L'episodio desta ancora più attenzione visto quanto accaduto durante la notte di San Silvestro in via Castel del monte: in quel caso i ladri hanno distrutto il distributore automatico di un'altra tabaccheria facendo esplodere un ordigno (ecco il video)