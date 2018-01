«E mentre tutti festeggiavano e il centro è stato blindato dalla sicurezza, tutto il restante paese è sprovvisto di ogni controllo. Così dopo tanti sacrifici, ore interminabili di lavoro per portarsi il pane a casa e per riuscire ad andare avanti nonostante l'eccesso di innumerevoli tasse, ecco a voi il mio primo dell'anno».

Così una giovane donna coratina ha diffuso su facebook la notizia del furto messo a segno ai danni della sua attività.



Le immagini e il video visibili sul social network mostrano tre giovani in azione nella notte di San Silvestro: hanno posizionato un ordigno all’interno del distributore automatico del negozio di tabacchi che si trova in via Castel del monte. L’esplosione ha distrutto l’apparecchio permettendo ai ladri di portare via tutta la merce contenuta al suo interno. Sul posto i carabinieri e una pattuglia dell'Imevi.

«Inutile dirvi cosa ho provato nel momento in cui, abbracciata a mio figlio, ho ricevuto questa chiamata. Che futuro avranno i nostri bimbi? - riflette e conclude la giovane donna - sono scioccata e triste per il mondo ostile che ci circonda».