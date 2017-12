Incidente su via Sant'Elia, nessun ferito

Questa mattina, poco dopo le 9, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale. I veicoli si trovavano a pochi metri dalla farmacia Sant’Elia quando si sono scontrati.

Sebbene fossero evidentemente di poco conto i danni visibili sulle auto, l'arrivo di un'ambulanza ha destato preoccupazione nei cittadini che in quei minuti si trovavano nella zona. Il mezzo di soccorso, arrivato da Terlizzi pochi minuti dopo l'incidente, ha portato via una ragazza: molti hanno pensato che fosse rimasta coinvolta nell’incidente. In realtà la giovane donna aveva avuto un malore e le sono state assicurate le cure mediche.

Sul posto, per i rilievi del caso, una volante della Polizia di Stato.