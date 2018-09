Contenuti Suggeriti

La Cooperativa Sociale "Il Castoro” nasce il 13 gennaio 1987 con lo scopo di offrire alla cittadinanza un servizio di assistenza per far fronte ai nuovi bisogni di natura socio-assistenziale che emergono con crescente intensità nella società attuale.

Ispirandosi ai principi di solidarietà, rispetto della persona, eguaglianza, imparzialità, trasparenza, partecipazione, efficacia e efficienza, ha sviluppato negli anni un progetto finalizzato a realizzare servizi socio-assistenziali diversi e di qualità, attraverso un lavoro fatto di professionalità e passione. La cooperativa “Il Castoro“ è orientata alla soddisfazione dei bisogni e delle attese di anziani, disabili e persone temporaneamente non autosufficienti. Dal 2009 è inscritta alla quarta classe dell'albo del Servizio Civile della Regione Puglia. Lo scopo principale del nostro agire è quello di aiutare e sostenere le persone bisognose nel proprio ambiente di vita e di favorire un processo di crescita e di integrazione sociale.

In attuazione del Bando per la selezione di 1331 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nella Regione Puglia, pubblicato sui siti www.serviziocivile.gov.it e http://serviziocivile.regione.puglia.it/ , la Cooperativa “Il Castoro” sta effettuando una selezione per 5 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Sommando l'età e dividendo l'esperienza” .

Nello specifico la Cooperativa Sociale “Il Castoro” , con sede a Corato in via Belvedere 21/B- 21/C, ricerca 5 volontari di cui 1 riserva a basso indice di scolarizzazione (candidati che non hanno conseguito il diploma di scuola secondaria).

La durata del servizio è di 12 mesi, con un impegno annuale di 1400 ore; ai volontari sarà corrisposto un rimborso mensile forfettario di 433,80 euro.

Tutte le informazioni riguardanti gli elementi fondamentali del progetto di Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione e i particolari requisiti richiesti sono visionabili sul sito http://www.ilcastoroarl.it

Servizi

Tra i servizi erogati dalla cooperativa troviamo: servizi socio assistenziali, servizio dicentro diurno per minori ed anziani, assistenza domiciliare personalizzata, servizi alla persona, assistenza specialistica ad alunni diversamente abili di scuole primarie e secondarie, servizio trasporto, servizio spesa, comodato d’uso ausili vari, servizio mensa (preparazione e consegna pasto a domicilio), servizio lavanderia (ritiro e consegna), interventi di segretariato sociale (accompagnamento per visite mediche, supporto e informazione sui diritti, pratiche e servizi; collegamento e collaborazione con associazioni sindacali, patronati e associazioni di volontariato a tutela degli utenti…), disbrigo pratiche sanitarie, sostegno psicologico.

Contatti

Per qualunque informazione sul progetto è possibile rivolgersi alla Cooperativa Sociale “Il Castoro” sita in Via belvedere 21/B – 21/Ca Corato (BA) , tutti i giorni (escluso domenica e festivi) dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Il referente è la Sig.ra Falco Maria ed è possibile contattarla tramite telefono al numero 080-8722142 oppure inviando una email all’indirizzo ilcastoroarl@libero.it