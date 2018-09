Contenuti Suggeriti

Ha da poco aperto i battenti una nuova struttura a Corato; un luogo adatto a grandi e piccini.



Non una ludoteca, ma un’attività caratterizzata da ampi spazi arredati con cura ed attenzione ed adatti a feste di ogni genere. Ciccì e Cocò, i due fratellini padroni di casa, sono pronti ad accogliere tantissimi bimbi all’interno della sala giochi attrezzata e della sala feste sempre pronta a trasformarsi per realizzare i sogni dei più piccoli.

La cura di ogni dettaglio, la gentilezza e disponibilità del personale, rendono Ciccì e Cocò un posto unico dove scegliere di far trascorrere qualche ora di puro divertimento ai vostri bambini o in alternativa organizzare eventi di qualunque genere e per qualunque età.

Ciccì e Cocò

Ciccì e Cocò sono due fratellini divertenti e festaioli, ognuno con le proprie passioni, che vivono in un mondo incantato fatto di giochi gonfiabili, castelli e tanto altro…

Ciccì è una bimba solare ed ubbidiente che adora travestirsi e fare festa! Ama la danza, la natura ed ovviamente giocare con i suoi amici.

Cocò, invece, è un ragazzino che adora praticare sport e ascoltare musica. È un patito del basket , e del gioco di squadra.

Per qualche ora o per una festa a tema puoi trovarci in via Capra n° 54 (traversa di via Andria) , Ciccì e Cocò – parco giochi, party a tema e sala feste.

Il divertimento con Ciccì e Cocò è assicurato!

Servizi

Ciccì e Cocò dispone di ampi spazi confortevoli e sicuri per organizzare feste divertenti, giochi e spettacoli, con la massima libertà per adulti e bambini.

Il parco giochi è attrezzato con giochi gonfiabili, tappetini elastici ed un castello incantato, tutto per lasciare i vostri ospiti a bocca aperta o, in alternativa, per far trascorrere ai vostri bambini ore di totale divertimento.

Nella sala feste invece, si organizzano eventi animati, feste a tema e spettacoli per festeggiare compleanni e ricorrenze per adulti e bambini, meeting e convegni.

Per tutti i vostri momenti da condividere con gioia e spensieratezza.

Grazie alla presenza della sala ristoro, i buffet saranno sempre perfetti, con la possibilità di utilizzare il forno per riscaldare le vivande ed il frigo.

Orari di apertura

Ciccì e Cocò vi aspettano dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il pomeriggio dalle 16.00 alle 20.30.

Mentre la domenica dalle ore 11.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 17.30 alle 19.30.

Contatti

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 347. 939 58 98 o inviare una email all’indirizzo angelacipriani80@libero.it

Siamo in via Capra n° 54 (traversa di via Andria).

Seguici su Facebook Ciccì e Cocò