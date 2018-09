Contenuti Suggeriti

Saper comunicare nelle lingue straniere è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente secondo il quadro di riferimento della Comunità Europea.



L’associazione culturale “SpeakEasy” spicca sul territorio per questa finalità, con l’intento specifico di diffondere la cultura e la tradizione inglese attraverso diverse iniziative.

Attività

SpeakEasy offre ai suoi soci corsi di lingua inglese di altissima qualità, per tutte le età e per tutti livelli, dal lunedì al venerdì. Le attività si svolgono in una comoda sede con spazi luminosi e moderni. Si organizzano anche eventi culturali come Book Sharing/Reading Club, Film Night e Party in occasione delle ricorrenze anglosassoni.

Tutti gli insegnanti sono madrelingua altamente qualificati. SpeakEasy prepara bambini, ragazzi ed adulti per il conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, ottenendo ottimi risultati. I soci hanno la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di corsi con l’obiettivo di raggiungere diverse Certificazioni - quali esame del Trinity London,University of Cambridge English ESOL examinations, dai livelli elementari fino ai livelli più alti, il richiestissimo IELTS, particolarmente ambito da studenti universitari ed infine anche l’esame BULATS e BEC, la certificazione di Business English per l’ambito professionale.

L’associazione offre inoltre corsi per chi vuole semplicemente imparare l’inglese per viaggiare, comunicare e stare al passo con la vita di tutti i giorni senza necessariamente sottoporsi ad un esame. Ai più piccoli viene data inoltre la possibilità di imparare l’inglese giocando e divertendosi. Un'attenzione particolare viene posta per alunni con problemi di dislessia /disgrafia per i quali l’apprendimento della lingua straniera spesso è particolarmente difficoltoso e richiede un approccio particolare.

Nei diversi anni di attività, i risultati sono stati sorprendenti e SpeakEasy ora spicca nel nord Barese per i suoi corsi di eccellenza, serietà e competenze comprovate.

Contatti



SpeakEasy si trova in viale Cadorna, 12/E, a Corato (BA).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al numero 392. 117 0113 o contattarci tramite mail al seguente indirizzo speakeasylingue@gmail.com

Visita il sito: https://speakeasylingue.org/