Prima edizione per ​"L’autunno della memoria": verso un manifesto della persona

“Superare i pregiudizi, considerare la centralità della persona affetta da Alzheimer e delle famiglie, rispettare la loro volontà e le loro esigenze, migliorare la loro qualità della vita, mutare l’atteggiamento nei confronti della malattia”: sono questi gli obiettivi che il Prof. Paolo Livrea, Direttore Scientifico di Villa Anita, intende raggiungere con il ciclo di incontri L’autunno della memoria la cui prima edizione sarà celebrata sabato 8 settembre 2018 alle ore 17:30 nella sede di Villa Anita, a Terlizzi, sulla strada per Ruvo al n. 23, in occasione della quale il Prof. Livrea indicherà la strada etica e metodologica di un vero e proprio Manifesto della Persona



“Una festa annuale pensata per tutte le persone affette da disordini cognitivi, per i loro famigliari e per gli operatori, con la prospettiva dell’approccio non solo clinico ma anche relazionale” spiega il Prof. Livrea, che aggiunge “Conosciamo poche terapie capaci di modificare, e solo in parte, l’evoluzione dei disordini cognitivi, tra le quali, tuttavia le terapie con stimolazione cognitiva hanno una efficacia dimostrata”.

Di grande eccellenza il parterre dei relatori e degli ospiti: nei saluti istituzionali delle autorità il Sindaco di Terlizzi Ninni Gemmato sarà affiancato dal Dr. Pietro Schino, Presidente della Associazione Alzheimer Italia di Bari, e dal Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi di Bari.

Le relazioni scientifiche saranno affidate al Prof. Francesco Bellino (Identità personale nelle malattie neurodegenerative) e alla Prof.ssa Marina de Tommaso (che presenterà il libro La nicchia). Il Prof. Paolo Livrea terrà una lectio su Le capacità preservate nelle demenze… verso un Manifesto della Persona.

L’incontro, che gode del patrocinio morale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, del Comune di Terlizzi e della Associazione Alzheimer Italia di Bari, sarà moderato dal giornalista scientifico Dott. Daniele Amoruso e introdotto dalla Dott.ssa Valentina Malerba e dalla Dott.ssa Veronica Centonze, rispettivamente Psicologa e Assistente Sociale del Centro Diurno per le demenze Villa Anita.

Il momento di festa della prima edizione de L’autunno della memoria sarà animato dal gruppo musicale Birbant Band e dalla associazione Torre Normanna che realizzerà una presentazione di antichi mestieri. La degustazione di prodotti tipici pugliesi sarà curata da Pane&Amore Banqueting.

Appuntamento dunque a sabato 8 settembre 2018 alle 17:30: tutta la cittadinanza è invitata al Centro Diurno Villa Anita di Terlizzi per questo momento importante di riflessione e festa.